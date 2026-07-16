Potrebbero essere i Boomer, e non la Gen Z, a meritare il titolo di “generazione della moderazione”

La narrazione secondo cui i consumi alcolici della Gen Z (da 18 ai 28 anni) sono contraddistinti dalla moderazione è stata definitivamente smentita: stanno creando nuove modalità, ma i dati dimostrano che il loro consumo di alcol è pressoché identico a quello del resto della società. Invece il consumo di alcol tra i Boomer (dai 61 anni in su) è in calo da diversi anni. Potrebbero essere loro, non la Generazione Z, a meritare il titolo di “generazione della moderazione”. Ad ora sono i Millennials (la fascia di età che va da 29 a 44 anni), coloro che registrano il più alto consumo di bevande alcoliche tra tutte le generazioni, con una media dell’81%; al secondo posto, si classifica, invece, la Gen X (da 45 a 60 anni), con una media del 77%. La Generazione Z vede i consumi stabilizzarsi al 74%, mentre i Boomer, registrano, a sorpresa, il tasso di consumo di alcol più basso di qualsiasi altra generazione, con appena il 71% (un calo di 2 punti percentuali rispetto a 3 anni fa). É quanto emerge dall’indagine semestrale Bevtrac by Iwsr, leader globale delle analisi sul mercato delle bevande alcoliche.

L’influenza della Gen Z sta rimodellando il settore delle bevande alcoliche: il tasso di consumo di alcol tra i consumatori maggiorenni di questa fascia, in 15 mercati chiave, si è stabilizzato al 74%. Questo, in aumento rispetto al 66% di 3 anni fa, è ora quasi identico al tasso di consumo di alcol della popolazione adulta totale, pari al 76%. Secondo l’indagine - svolta su oltre 32.000 intervistati qualificati, distribuiti in 19 mercati - un numero maggiore di giovani della Generazione Z ha dichiarato di aver bevuto cocktail negli ultimi sei mesi, rispetto a qualsiasi altra generazione (84%). I giovani della Generazione Z (che consumano meno alcol) sono i più propensi a seguire le linee guida sanitarie governative sull’alcol (49%), e sono anche i più propensi a dichiarare di aver bevuto bevande alcoliche in compagnia di cinque o più persone nell’ultima occasione (18%).

Attualmente, i giovani della Generazione Z (che consumano meno alcol) rappresentano il 17% della popolazione totale che consuma alcol. Si prevede che questa cifra aumenterà con il raggiungimento dell’età legale per bere da parte di un numero maggiore di giovani e con il mantenimento di un tasso di consumo stabile intorno al 75%. Scegliere attivamente di bere un po’ meno è diventata la norma per la maggior parte dei consumatori in tutti i mercati analizzati (l’unica eccezione è stata la Cina, che ha registrato solo incrementi moderati). I tassi di partecipazione complessivi al consumo di bevande alcoliche in tutti i mercati esaminati rimangono costanti (76% contro il 75% di tre anni fa). Si sono registrate diminuzioni significative nella frequenza delle occasioni di consumo di bevande alcoliche e nella quantità consumata in ogni occasione (3,9 bevande per occasione, rispetto alle 4,4 bevande per occasione registrate nel 2024 e nel 2025). Questi ultimi risultati suggeriscono che questo comportamento è diventato un cambiamento strutturale piuttosto che ciclico, poiché le scelte di stile di vita e le ragioni di salute stanno diventando sempre più importanti per un numero crescente di consumatori.

Ci sono differenze in base ai diversi Paesi: negli Stati Uniti, il tasso di partecipazione complessivo al consumo di bevande alcoliche è rimasto invariato al 70%. La partecipazione tra la popolazione Gen Z Lda+ è leggermente aumentata al 71% (rispetto al 68% di due anni fa). Nel Regno Unito, il tasso di partecipazione complessivo al consumo di bevande alcoliche si è attestato all’82% (non significativamente diverso da tre anni fa). Il tasso di partecipazione al consumo di bevande alcoliche tra la popolazione Lda+ della Generazione Z è salito al 76% (rispetto al 66% di tre anni fa).

In India, il tasso di partecipazione al consumo di bevande alcoliche tra le persone ad alto reddito nelle aree urbane è stato del 77% (in aumento sostanziale rispetto al 67% di tre anni fa). Il tasso di partecipazione tra gli adulti della Generazione Z di età superiore ai 21 anni nella stessa fascia demografica è stato dell'80% (in aumento significativo rispetto al 60% di tre anni fa). In Cina, il tasso di partecipazione al consumo di bevande alcoliche tra le persone ad alto reddito nelle aree urbane di età compresa tra 18 e 64 anni è stato dell'89% (in aumento rispetto all’86% di tre anni fa). Il tasso di partecipazione tra gli adulti della Generazione Z di età superiore ai 18 anni nella stessa fascia demografica è stato dell'85% (invariato rispetto a tre anni fa).

I Boomer, nel frattempo, hanno registrato cali significativi in tutti gli indicatori di consumo e ora hanno il tasso di consumo di alcol più basso di qualsiasi altra generazione, con appena il 71% (un calo di 2 punti percentuali rispetto a 3 anni fa). I Boomer hanno anche riportato il minor numero di occasioni di consumo di alcol rispetto a qualsiasi altra generazione e hanno dichiarato di consumare il minor numero di bevande quando bevono (una media di 2,6 bevande per occasione).

“La narrazione secondo cui la Generazione Z è la generazione della moderazione è stata definitivamente smentita. Sebbene i consumatori della Generazione Z stiano creando nuove modalità di consumo di bevande alcoliche, i dati dimostrano che il loro consumo di alcol è pressoché identico a quello del resto della società. Il consumo di alcol tra i Boomer è in calo da diversi anni. Questo è tipico dei consumatori che raggiungono i 60 e i 70 anni. Tuttavia, gli ultimi risultati di Bevtrac mostrano cali nel consumo di alcol tra i Boomer superiori alle aspettative, in tutte le principali metriche. Se questa tendenza dovesse continuare, potrebbero essere i Boomer, e non la Generazione Z, a meritare il titolo di “generazione della moderazione” - afferma Marten Lodewijks, presidente e managing director Iwsr - quest’ultima indagine Bevtrac rivela anche come la moderazione si stia diffondendo in tutte le generazioni. Il numero di persone che bevono rimane costante, ma la frequenza con cui beviamo e la quantità consumata per occasione sono in calo. Ciò è quasi certamente dovuto in parte alla persistente incertezza economica, ma ci sono sempre più prove che, laddove i redditi aumentano, il consumo di bevande alcoliche non tiene il passo. La tendenza alla moderazione sembra essere sempre più guidata da scelte di vita, con conseguente cambiamento strutturale, piuttosto che ciclico”.

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