È Château Haut-Brion la star assoluta dell’asta di Sotheby’s: 676 lotti per 90 anni di storia

Un vero e proprio sogno per coloro che venerano l’Haut-Brion e l’Haut-Brion Blanc: il 1 ottobre a Parigi la casa d’aste Sotheby’s ospiterà un’asta di vini dello Château Haut-Brion - una delle più antiche e prestigiose cantine di Bordeaux- composta da 676 lotti, tra cui botti di Premier Cru e annate rare che coprono 90 anni di storia, per una stima complessiva che va da 2,5 a 3,5 milioni di euro. La casa d’aste ha collaborato con Domaine Clarence Dillon per celebrare i 90 anni di gestione da parte della famiglia Dillon, che acquisì la tenuta bordolese nel 1935. All’asta, denominata “Celebrating Our 10th Decade of Family Stewardship”, saranno rappresentati tutti i vini della tenuta, tra cui Haut-Brion Rouge e Blanc, Le Bahans Haut-Brion, Le Clarence de Haut-Brion, Les Plantiers de Haut-Brion e La Clarté de Haut-Brion, abbinati ad un serie di esperienze esclusive create appositamente per l’anniversario. Un altro pezzo forte sarà una botte dell’annata 2025, insieme ad una cassa unica in edizione limitata della stessa annata, offerta da Primum Familiae Vini.

“L’asta celebra un percorso iniziato nel 1935 con l'acquisizione della tenuta da parte del mio bisnonno Clarence Dillon - spiega il Principe Robert del Lussemburgo, presidente e ceo di Domaine Clarence Dillon - e ha riunito non solo vini straordinari di quasi un secolo di annate, ma anche esperienze uniche e momenti storici mai offerti prima. In qualità di custodi di questa eredità, la nostra responsabilità è sempre stata non solo quella di onorare il passato, ma anche di creare nuovi capitoli che plasmeranno il futuro di Château Haut-Brion. Celebrare il nostro decimo decennio di gestione familiare rappresenta sia un tributo alla nostra storia, sia un’espressione della nostra visione per il futuro”.

Nick Pegna, responsabile globale del settore vini e distillati di Sotheby’s, dichiara che la vendita rappresenta “una delle opportunità più interessanti che abbiamo mai offerto sul mercato. La ricchezza delle annate, le condizioni impeccabili e l’ampiezza dei formati sono eccezionali, ma ciò che distingue veramente quest’asta è il senso di solennità che la pervade: dalle rare esperienze offerte all’inclusione storica di una botte Premier Cru. Questa celebrazione di Château Haut-Brion è una testimonianza della duratura eredità della famiglia Dillon”.

Château Haut-Brion, fondato ufficialmente nel 1525 da Jean de Pontac, detiene il primato di essere l’unico vino al di fuori del Médoc ad essere stato incluso come Premier Grand Cru Classé nella celebre Classificazione ufficiale dei vini di Bordeaux del 1855.

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