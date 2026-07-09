Vino e distribuzione Usa: il colosso Southern Glazer’s Wine & Spirits punta su un modello ibrido

In un mercato del vino Usa che cambia anche nella distribuzione (come abbiamo scritto qui), se c’è chi percorre la via di fusioni e nuove partnership, ci sono altri che puntano su un modello di business più leggero, dinamico, e sempre più legato all’Intelligenza Artificiale, per seguire più rapidamente trend, cambiamenti e affari. È la via intrapresa, per esempio, dal più grande distributore di vino, alcolici e beverage in genere degli Stati Uniti, Southern Glazer’s Wine & Spirits (che secondo “Forbes” nel 2025 ha sviluppato un fatturato di 25 miliardi di dollari), attivo in 47 Stati ed in Canada. Che sta ridisegnando il suo modello operativo, che comporterà anche un taglio di qualche posto di lavoro (l’1%, su un totale stimato oggi in oltre 22.000 persone).

“Southern Glazer’s Wne & Spirits ha annunciato oggi modifiche al proprio modello di servizio commerciale nella rete statunitense dell’azienda, con l’obiettivo di allineare il business ai cambiamenti delle tendenze di mercato e delle modalità di interazione con i clienti. Southern Glazer’s continua ad affinare il proprio approccio commerciale alle vendite per riflettere i cambiamenti nel panorama della clientela indipendente e l’evoluzione delle preferenze sulle modalità di relazione con i clienti. Questo processo di miglioramento continuo ha portato a un nuovo modello che, con effetto immediato, servirà alcuni clienti indipendenti attraverso un approccio ibrido che combina vendite sul territorio, vendite interne e commercio digitale. Queste aree, lavorando insieme all’interno dell’ecosistema commerciale e operativo di Southern Glazer’s, sono pensate per supportare meglio le diverse esigenze dei clienti indipendenti”, spiega una nota ufficiale.

In particolare, “con questo nuovo modello, Southern Glazer’s ha designato strategicamente un ulteriore 1% della propria base di clienti indipendenti affinché venga servito da un team di vendite interne recentemente riprogettato, che si chiamerà “Customer Solutions Team”, oltre che dalla piattaforma di commercio Proof Commerce, leader di settore dell’azienda: due aree che continuano ad accelerare domanda e crescita”. Il tutto puntando soprattutto sui tanti dati di proprietà a livello Usa, e su strumenti digitali. Un cambiamento che, comunica la stessa azienda, fa prevedere “una riduzione netta pari a circa l’1% della forza lavoro statunitense”.

“Il mercato ci sta chiaramente indicando la necessità di ripensare il modo in cui operiamo e serviamo al meglio una parte dei clienti indipendenti - ha dichiarato Wayne E. Chaplin, president & Ceo Southern Glazer’s Wine & Spirits - stiamo reindirizzando le nostre risorse verso le direzioni in cui si muove il business e verso le aree di crescita, ascoltando al tempo stesso i nostri clienti e i singoli mercati per soddisfarne le esigenze, e utilizzando l’Intelligenza Artificiale per aiutarci ad adattarci a un mercato in cambiamento. In ultima analisi, questo nuovo approccio ibrido creerà un modello di supporto ai clienti più reattivo ed efficace, migliorando al contempo le opportunità di guadagno e la fidelizzazione della nostra talentuosa organizzazione commerciale. Siamo impegnati a sostenere i nostri clienti e a continuare a offrire il più solido portafoglio di marchi, le analisi più approfondite e la forza vendita più altamente formata del settore”.

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