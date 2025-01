Principe di Corleone, Dop Sicilia Nero d’Avola Sophia 2023

Sophia Nero d’Avola Sicilia Dop è une delle sette etichette che identificano l’azienda Principe di Corleone, storica azienda siciliana guidata dalla famiglia Pollara. La storia familiare comincia nel lontano 1892 con Giuseppe Pollara, proseguendo con Vincenzo e Lea, oggi alla guida dell’azienda, coadiuvati dai figli Pietro e Leoluca. Il nome dell’azienda è in riferimento alla figura del Principe un tempo proprietario del grande Feudo che comprendeva i terreni dove oggi si trovano i vigneti e la cantina, dotata anche di un’area dedicata all’enoturismo e all’ospitalità. Sophia Nero d’Avola fa parte della Collezione Sophia assieme a Sophia Catarratto. La filosofia produttiva dell’azienda, che nel 2024 ha completato la conversione al biologico, è indirizzata alla massima sostenibilità ed eccellenza qualitativa, con particolare attenzione ai vitigni autoctoni, ma anche internazionali come Syrah e Chardonnay. Il Sophia Nero d’Avola è un vino fine, in grado di sprigionare tutto il varietale del vitigno principe della Sicilia. Nel calice presenta un colore rosso rubino intenso, mentre al naso si percepiscono note di frutta rossa frammiste ad arachidi e mandorla. Al sorso è elegante e corposo, dotato di buona struttura e caratterizzato da una generosa concentrazione di tannini gentili. Si accompagna alla perfezione con le pietanze della tradizione siciliana e, in generale, con primi e secondi piatti di terra.

(Cristina Latessa)

