Principi di Butera, Doc Sicilia Nero d’Avola Pas Dosè 2018

Solo 5.000 bottiglie per il Pas Dosé 2018 di Principi Butera, che sosta 36 mesi sui lieviti. Piacevolissimo il bouquet dai fragranti sentori di ciliegia e violette, pasta frolla e agrumi. La bocca, caratterizzata da una elegante presa di spuma per nulla invasiva, è fresca, saporita e scorrevole e nel finale il frutto è intercettato da un leggera nota salina che ne amplifica la piacevolezza. Sono 170 ettari vitati l’estensione di questa azienda siciliana, per una produzione di 800.000 bottiglie, che fanno tutt’uno con il Feudo Principi di Butera, la dependance siciliana del marchio Zonin1821, situata tra le province di Agrigento e Caltanissetta, ed entrata a far parte della galassia del gruppo veneto nel 1997. Una tessera importante del mosaico enoico della famiglia Zonin, che si compone di realtà sparse un po’ per tutto lo Stivale e non solo: da Castel del Poggio (Piemonte) a Tenuta Bosco (Lombardia), da Zonin (Veneto) a Ca’ Bolani (Friuli), da Masseria Altemura (Puglia) ad Abbazia Monte Oliveto, Rocca di Montemassi e Castello d’Albola (Toscana), da Barboursville (Usa) a Dos Almas (Cile). A cogliere, come in una specie di fotografia, la sicilianità in bottiglia, Feudo Principi di Butera propone un portafoglio etichette all’insegna della precisione d’esecuzione a maggioranza rossista, ma dall’apporto significativo anche sul versante bianchista e proprio con gli spumanti a chiudere il cerchio.

