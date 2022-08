Pucciarella, Doc Trasimeno Brut Rosé 2020

Immersa nel verde della campagna umbra, l’azienda agricola Pucciarella si sviluppa per oltre 300 ettari nei comuni di Magione e Corciano. Il cuore dell’azienda è il Castello circondato da vigneti, oliveti e da un piccolo bosco. Da oltre 11 anni Riccardo Cotarella offre la sua esperienza per portare a un livello di eccellenza la produzione vinicola delle Terre del Fondo (il brand che aggrega Pucciarella, Trequanda e Riservo, ovvero le tre aziende agricole del Fondo Pensioni Cariplo, ndr). Particolare e suggestiva è la cantina interrata “cava” per la produzione dello spumante “metodo classico”, di cui Pucciarella è stata pioniera in Umbria. Il Pucciarella Rosé 2020, Pinot Nero in purezza, è appunto un metodo classico. Il vino in bottiglia viene lasciato fermentare e riposare per circa 12 mesi nei locali della cantina sotterranea, che garantisce una temperatura costante di circa 14°C. Il remuage è effettuato a mano sulle apposite pupitres e si protrae per circa 2 mesi. Il colore è rosato scarico, il perlage è fine, numeroso e persistente. Il profumo è fragrante con note floreali e fruttate di rosa selvatica e ribes. Il sapore è fresco, armonico, di buona struttura ed intensità. Di corpo equilibrato, persistente e di qualità fine. Si abbina bene con antipasti e primi di pesce e naturalmente con la frittura di persico, che non manca mai nei vari ristoranti affacciati sull’incantevole Lago Trasimeno.

(Cristina Latessa)

