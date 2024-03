Punto Zero, Doc Colli Berici Rosso Marcella 2022

È appena arrivato il nuovo vino a marchio PuntoZero. Si chiama Marcella - con il nome diretto omaggio a Marcella Toffano De Besi che assieme alle figlie Carolina e Anna Paola guida l’azienda - ed è un blend a base di Merlot, Cabernet Sauvignon e Tai Rosso. Le uve che lo compongono vengono parzialmente appassite, mentre in fase di maturazione passano in legno piccolo soltanto le varietà bordolesi. La versione 2022 profuma di lamponi, cedro e ciliegie mature, con tocchi erbacei, speziati e leggermente affumicati. In bocca il sorso è caldo ed avvolgente, dallo sviluppo solido e dal finale intenso su ritorni fruttati. Nel 1994, Andrea e Marcella de’ Besi acquistano i terreni tra Lonigo e Sarego, in provincia di Vicenza nei Colli Berici, che daranno il via all’azienda PuntoZero. Nei 13 ettari a vigneto aziendali vengono allevate le varietà Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Carménère, Tai Rosso, Garganega e Pinot Bianco. Da queste si originano otto etichette: un Cabernet Sauvignon in purezza (Idea), un Merlot in purezza (Punto), un Syrah in purezza (Virgola), un assemblaggio di Merlot e Cabernet (Dimezzo), un Tai Rosso e un Carménère, a cui si aggiungono un Pinot Bianco (Trasparenza) e un Garganega (Gargà). In cantina, vinificazioni in acciaio separate per ciascuna varietà e affinamenti prevalenti in legno piccolo, che delineano etichette dalla cifra stilistica moderna.

