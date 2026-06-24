Quando il vino è futuro, riscatto e inclusione: cinque detenuti a Siena diventano sommelier Ais

Il vino è storia, paesaggio, identità, tradizione, valore economico ma può essere anche qualcosa di più e di non scontato, ovvero un motore di inclusività e materia di studio per un futuro che può fare rima con riscatto: succede a Siena, territorio che, analizzato nel suo perimetro provinciale, annovera tante eccellenze enoiche tra le denominazioni più importanti d’Italia, dal Chianti Classico al Brunello di Montalcino, dal Chianti al Vino Nobile di Montepulciano, alla Vernaccia di San Gimignano, solo per citarne alcune, e dove è terminata un’iniziativa che può aprire una strada interessante. Il 23 giugno, nella Casa Circondariale Santo Spirito di Siena, cinque detenuti hanno ufficialmente sostenuto l’esame per conseguire il diploma di terzo livello, il più alto, di sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais), segnando la felice conclusione del progetto “Vite Libera”, nato per introdurre la formazione professionale d’eccellenza e favorire il reinserimento sociale: si tratta di una prima volta in un carcere per quella che, con oltre 60 anni di storia, è il più grande e qualificato ente di formazione per sommelier in Italia e nel mondo, e conta oggi oltre 45.000 membri, che fanno di Ais la più grande community del vino in Italia. I detenuti hanno affrontato le stesse, rigorose prove scritte e orali previste per tutti i corsisti d’Italia, ma lo hanno fatto nella Casa Circondariale Santo Spirito di Siena, diventando, di fatto, sommelier. A certificare questo traguardo inedito, insieme al direttore della struttura Graziano Pujia, erano presenti i vertici dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais): e, quindi, il presidente Ais Italia Sandro Camilli, il vicepresidente Ais Toscana (e delegato di Siena) Marcello Vagini e il commissario d’esame Gianluca Grimani.

“È una giornata storica per la sommellerie italiana - ha sottolineato Sandro Camilli, presidente Ais Italia - nel Dna della nostra associazione c’è da sempre la divulgazione della cultura del vino, intesa come percorso educativo che insegna non solo la degustazione, ma il rispetto delle regole e il lavoro di squadra. Questo progetto rappresenta uno strumento formidabile di crescita personale e di reinserimento sociale. L’esito positivo di questa iniziativa ci spinge a lavorare affinché il format possa essere replicato in futuro”. Per Cristiano Cini, presidente di Ais Toscana, “Vite Libera”, è un progetto “che coniuga cultura, dignità e reale possibilità di riscatto. Offrire a un detenuto la possibilità di studiare da sommelier non è solo un percorso didattico: è un atto di fiducia nel potere educativo del sapere e una scommessa sulla rinascita delle persone. Siamo fieri di essere la prima regione italiana a lanciare un’iniziativa che offre competenze concrete e direttamente spendibili nel mondo del lavoro”.

Il promotore del progetto sul territorio è stato Marcello Vagini, vicepresidente Ais Toscana e delegato di Siena, che ha seguito le lezioni in ogni singolo aspetto. “Al traguardo di questo percorso educativo inedito, posso affermare che è stata una delle esperienze umane più intense della mia vita. I partecipanti si sono applicati con un’attenzione e un interesse sorprendenti, comprendendo fin da subito il valore di questa opportunità: acquisire una qualifica ufficiale che, una volta usciti, fornirà loro uno strumento reale per reinserirsi nel tessuto sociale e lavorativo”. Per Graziano Pujia, direttore della Casa Circondariale Santo Spirito, si tratta di “un progetto talmente innovativo che ha attirato l’attenzione persino di una rivista giapponese. Portare il corso sommelier Ais all’interno della nostra struttura comportava non pochi ostacoli organizzativi, ma la forte motivazione legata al territorio, unita alla tenacia di Marcello Vagini e di tutta l’Ais, ci ha spinto ad andare fino in fondo: era un’iniziativa troppo importante per rinunciarvi. L’attenzione e la dedizione che i detenuti hanno dimostrato ci hanno ampiamente ripagato delle responsabilità assunte. E il percorso non si ferma qui: stiamo già lavorando per sviluppare ulteriormente il progetto attivando una collaborazione con l’Università di Firenze”. Il progetto “Vite Libera” non si limita all’aspetto rieducativo, ma risponde a una precisa esigenza macroeconomica: la carenza strutturale di personale qualificato che affligge il settore dell’accoglienza.

Secondo i dati Unioncamere, riportati da Ais Toscana, “in Italia la ricerca di personale specializzato per la sala fallisce in oltre il 50% dei casi”. E, quindi, per Ais Toscana, “formare nuovi sommelier in carcere significa fornire non solo un diploma, ma uno dei mestieri più richiesti dal mercato, garantendo prospettive di assunzione quasi certe a fine pena. Per mantenere alto il prestigio della qualifica, il programma non ha subìto sconti: la didattica ha concentrato in 30 lezioni intensive tutto il programma dei tre livelli ufficiali Ais, alternando aula e simulazioni pratiche “on the job” per garantire la totale spendibilità delle competenze acquisite”. L’associazione e la Casa circondariale stanno infatti lavorando per creare un vero e proprio “ponte” con l’esterno, stringendo accordi con enoteche regionali, Consorzi e istituzioni. Con un duplice obiettivo: facilitare il placement dei neo-diplomati e trasformare “Vite Libera” in un format esportabile in altre strutture penitenziarie italiane, a dimostrazione di come la cultura del vino possa generare un reale impatto sociale e inclusivo.

Copyright © 2000/2026