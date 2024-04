Ramuscello, Doc Pinot Grigio delle Venezie 60° Anniversario 2021

Questo Pinot Grigio delle Venezie della cantina Produttori di Ramuscello festeggia il 60° anniversario della cooperativa (la prima vendemmia fu nel 1962) e fa parte della linea vegana. Dopo la fermentazione controllata in acciaio e 6 mesi di affinamento sui lieviti nella stessa botte (e qualche anno in bottiglia in più), i grappoli di Pinot Grigio si trasformano in un vino denso e dorato, che profuma di cedro e pesca, albicocca mature e mango, di ginestra e calendula, con una nota burrosa e quasi candita, e un ricordo di pietra focaia. In bocca è pieno, morbido e intensamente saporito della stessa frutta gialla percepita al naso; il sorso ha sapidità diffusa e freschezza dolce, chiudendo con calore al sapore di mandorla e caramella d’orzo. È nel 1959 che nasce la cooperativa di Ramuscello e San Vito, per garantire ai propri soci la miglior remunerazione possibile del prodotto conferito, sostenendoli nella loro lavorazione, trasformazione e commercializzazione. Allora erano 21 i viticoltori aderenti, mentre oggi sono 158: coltivano circa 740 ettari di vigneto che si trovano a destra del Tagliamento, a metà strada fra Portogruaro e Codroipo, nel Friuli, producendo una media di 128.000 quintali di uva all’anno. La maggior parte delle vigne si trovano nella denominazione “Friuli Grave”, terra ricca di suolo alluvionale sassoso, che marca le escursioni termiche fra giorno e notte, arricchendo le uve di aromi.

(ns)

Copyright © 2000/2024