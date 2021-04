Ridolfi, Docg Brunello di Montalcino 2016

La Tenuta Ridolfi della famiglia Peretti, imprenditori conciari con base in Veneto, è uno dei progetti enologici più giovani realizzato nell’affollato e competitivo territorio di Montalcino e parte nel 2011 (affiancandosi alla Tenuta Rocchetto dove si produce Chianti ed Igt). Ubicata in località Mercatali, conta su 19 ettari a Brunello impiantati a 300 metri sul livello del mare, nel versante nord-est della collina di Montalcino, allevati a cordone speronato e Guyot. Lo stile dei Brunello aziendali ha un’impronta sobriamente moderna, con macerazioni medio-lunghe, frequenti rimontaggi e delestage e un tempo di maturazione in rovere dai 30 ai 45 mesi a seconda della tipologia, ed è disegnato su quattro etichette, invecchiate utilizzando differenti combinazioni dei legni: il Donna Rebecca fa barrique, Lincontro rovere di Slavonia e francese, il Riserva Mercatale e la versione “annata”, legno grande da 25 e 35 ettolitri. Quest’ultimo vino è l’oggetto del nostro assaggio. Si tratta di un Brunello che sa onorare un’annata spettacolare per Montalcino, mettendo in rilievo un profilo aromatico ben scandito di piccoli frutti rossi, rimandi floreali e cenni speziati. In bocca, l’impatto è incisivo, dall’articolata tessitura tannica e dalla freschezza acida sempre in primo piano, a dare al sorso scorrevolezza, brio e sostanza, fino ad un finale pieno e succoso che ritorna sui frutti e sulle spezie.

