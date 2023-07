Rivetto, Docg Barolo del Comune di Serralunga d'Alba 2019

L’azienda di Enrico Rivetto si trova a Serralunga d’Alba ed è l’espressione attuale di una storia ormai secolare. Una storia iniziata dalla bottega di paese del bis-nonno Giovanni, trasformata dal nonno Ercole in vera e propria produzione della zona, per passare a papà Sergio che la modernizza e la rende funzionale, preparandosi a donarla in eredità alla quarta generazione dei Rivetto, rappresentata, appunto, da Enrico. Un vigneron che ha ben utilizza il retaggio di un secolo di esperienza, specialmente nella connotazione stilistica dei suoi vini, arricchendolo con un approccio tutto rivolto alla valorizzazione della terra. I suoli della cantina Rivetto (sono 15 gli ettari a vigneto) sono resi fertili dalla biodiversità, prima, nel 2009, con il passaggio al biologico, ed oggi con una consapevole conduzione in biodinamica. Ecco che allora, scavalcando la trappola della produzione monocolturale, le uve Nebbiolo, Barbera e Nascetta (vitigno di antica coltivazione a bacca bianca che nelle Langhe sta vivendo un momento di riscoperta significativa), convivono con alberi da frutto, erbe aromatiche, insetti e uccelli. Il Barolo del Comune Serralunga d'Alba 2019, maturato per 30 mesi in legno grande, profuma di lamponi, viola, rosa, sottobosco e spezie con tocchi balsamici e affumicati. Al palato, il sorso è pieno e sapido, dal tannino definito e dal finale ancora su toni fruttati e balsamici.

