Roberto Rondelli, Doc Dolceacqua Rossese Superiore Roja 2022

Siamo nell’ultimo lembo del Ponente Ligure a Camporosso, nel comprensorio del Comune di Ventimiglia, a pochi chilometri dal confine francese. Qui a partire dal Nuovo Millennio, Roberto Rondelli ha cominciato ad impiantare il suo vigneto, dove un tempo si trovavano le vigne del nonno. Al centro della produzione di questa piccola realtà c’è il Rossese di Dolceacqua, ma non mancano anche interessanti interpretazioni del Vermentino e del Pigato, per un totale di cinque etichette. Il corpo principale dell’azienda si sviluppa su 3,5 ettari, nel Cru Migliarina - vigneto posto nella valle Roja a 350 metri sul livello del mare e dalla matrice geologica marnica, con un secondo appezzamento in località Montecurto, a un chilometro da Migliarina su un versante più caldo, esposto a Sud. I primi vini a marchio Roberto Rondelli arrivano nel 2009, mentre nel 2012 la produzione passa nella cantina di proprietà in località Brunetti nei pressi di Camporosso, dove si affinano le tecniche, guardando al biologico e al biodinamico, con le fermentazioni che, a partire dal 2013, diventano spontanee per l’intera gamma dei vini aziendali. Il Rossese di Dolceacqua Roja, oggetto del nostro assaggio, esordisce con l’annata 2022. Maturato 12 mesi in barrique di più passaggi, profuma di frutti rossi maturi, agrumi ed erbe aromatiche. In bocca il sorso è sapido e croccante, dallo sviluppo vivace e dal finale in crescendo.

(fp)

