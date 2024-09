Rocca delle Macìe, Doc Maremma Toscana Vermentino Superiore Vigna L’Aja Bruciata 2022

Il Vermentino Superiore Vigna l’Aja Bruciata 2022 è ottenuto dalle uve dell’omonimo vigneto di 5 ettari e matura per un 9 mesi in cemento. Al naso profuma di frutta tropicale ed erbe aromatiche, con tocchi di mandorla fresca. In bocca il sorso è succoso, fragrante e sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale ben proporzionato. Era il 1973, quando Italo Zingarelli, produttore cinematografico di “C’eravamo tanto amati” e della fortunatissima serie di film con la coppia Bud Spencer e Terence Hill, decise di acquistare la tenuta “Le Macìe” nell’odierna Unità Geografica Aggiuntiva di Castellina in Chianti. Nel 1985, Sergio inizia a lavorare con il padre e dal 1989, affiancato dalla moglie Daniela, assume la guida dell’azienda, che oggi è tra le realtà di riferimento della denominazione del Chianti Classico, contando su complessivi 207 ettari a vigneto (divisi tra le tenute Le Macìe, Sant’Alfonso, Fizzano e Le Tavolelle nel Gallo Nero). La famiglia Zingarelli approda in Maremma nel 1998, con l’acquisizione della Tenuta Campomaccione nell’areale del Morellino di Scansano, dove sono coltivati 25 ettari a vigneto, piantati a Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Petit Verdot. Nel 2003 si aggiunge, sempre in Maremma, la Tenuta Casa Maria, 25 ettari a vigneto, allevati in prevalenza a Vermentino. L’azienda con sede a Castellina in Chianti mette sul mercato un totale di 1.800.000 bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2024