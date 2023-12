Rocca di Montemassi, Doc Maremma Toscana Vermentino Calasole 2021

Il Vermentino Calasole 2021, maturato sulle sue fecce per sei mesi in acciaio, profuma di fiori di tiglio, mela, agrumi ed erbe aromatiche. In bocca il sorso è sapido e solido, dallo sviluppo continuo e dal finale piacevolmente ammandorlato e dai ritorni balsamici. La maremmana Rocca di Montemassi - 176 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 480.000 bottiglie - fa parte del Gruppo Zonin 1821, una delle realtà più rilevanti dello scenario enoico del Bel Paese. “Wine farm” costituita a partire dal 1999, si trova in un ambiente particolare, espressione della Maremma più verace, che incrocia la macchia mediterranea e le colline metallifere, respirando il mare. Un luogo dove la luce è particolarmente intensa, il clima è caldo - soprattutto nell’attuale fase di cambiamento generale delle sue caratteristiche - e i suoi terreni hanno una composizione prevalente di natura siliceo-argillosa. È in virtù di questo contesto, che è stata effettuata la scelta delle varietà coltivate in aziende: dalle toscane, Vermentino e Sangiovese, alle varietà internazionali, quali Viognier, Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot e Syrah, da tempo capaci di dimostrare il loro pieno adattamento a quest’area della Toscana meridionale, dai margini di crescita ancora non espressi compiutamente. Il portafoglio etichette aziendale è caratterizzato da vini ben eseguiti, dal piglio generoso e mediterraneo.

(fp)

