Rocca Sveva, Docg Amarone della Valpolicella Riserva 2017

L’Amarone della Valpolicella Riserva 2017 a marchio Rocca Sveva - la linea che raccoglie il meglio della produzione della cantina con sede a Soave - profuma di ciliegia, frutti di bosco, tabacco, cioccolato e sottobosco. In bocca il sorso è potente, dall’articolazione tannica morbida e continua, che ritrova in un finale avvolgente e denso rimandi fruttati e tocchi balsamici. Realtà storica e dal presente altrettanto significativo, la Cantina di Soave vede gli albori della sua attività a fine Ottocento, precisamente nel 1898. Oggi, le vigne sono dislocate in diversi areali e in altrettante denominazioni venete di prestigio, con un parco vigneto complessivo che raggiunge i 6.000 ettari di superficie coltivata, per una produzione complessiva attestata sugli 45.000.000 di bottiglie, declinata in portafoglio etichette assai vasto, comprendente vini a denominazione e Indicazioni Geografiche Protette. Attualmente, ad identificare questo vero e proprio polo produttivo c’è il marchio “Cadis 1898” con capofila la Cantina di Soave (che raccoglie anche i marchi “Rocca Sveva”, “Equipe5”, “Poesie”, “Selezioni Venete” e “Villa Rosina-Rocca Alata”), a mettere assieme Cantina di Illasi, Terre al Lago e Montecchia di Crosara. Le terre e le cantine spaziano dunque dal Garda al Soave, dal Lessini alla Valpolicella, raccogliendo molto del meglio del veneto enoico, efficacemente esportato in tutto il mondo.

(fp)

Copyright © 2000/2025