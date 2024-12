Rocche dei Manzoni, Spumante Brut Valentino Cuvée Speciale Door 185th

«Si chiama door 185th ed è un nome che ha scelto Ezio Bosso: il suo ultimo lavoro si intitola le 12 stanze e quando pensavamo al nome, Ezio mi diceva che nessuno dà importanza a una porta ma è essenziale per poter entrare nella stanza stessa. 185 perché nell’alfabeto il 18 è la R di Rodolfo e il cinque è la E di Ezio». Rodolfo Migliorini racconta così il suo ultimo nato tra i Metodo Classico: la Cuvée Door 185th per festeggiare i primi 50 anni di attività di Rocche dei Manzoni a Monforte d’Alba. Fondata nel 1974 da Valentino Migliorini, l’azienda è oggi gestita dal figlio Rodolfo assieme alla famiglia. La cuvée nasce dall’amicizia tra lui e il pianista Ezio Bosso: le uve arrivano da un mix di vigne di proprietà dell’azienda, tutte a Monforte. Bosso ha selezionato una melodia dal titolo “Allegro molto” per influenzare i primi 40/60 giorni di rifermentazione in bottiglia dei lieviti. Questa composizione è stata suonata anche alla Fenice di Venezia da Sergej Krylov, il miglior violinista al mondo, sotto la direzione di Ezio. Infine, Cuvée Door 185th per 8 anni è sottoposta a una sollecitazione musicale misurata e controllata, sia come tempo, sia come intensità, per ottimizzare l’attività dei lieviti. Il risultato è un sorso ricco e intenso, con una piacevole nota salina e un carattere vibrante. Ottimo con tutti i crudi di mare, dalle ostriche ai carpacci, o i fritti leggeri come tempura di gamberi o fiori di zucca.

(Fiammetta Mussio)

