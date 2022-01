Ruffino, Toscana Igt Rosso Modus Primo Edizione 20° Anniversario 2018

Recentemente svelata, la prima annata di Modus Primo vuole rappresentare per Ruffino la sua eccellenza. Questo vino si presenta infatti come un cru d’eccezione, con uve provenienti dalla sola tenuta di Poggio Casciano, situata su un pendio tra i 290 e i 450 m. slm., dove vitigni e cloni sono stati selezionati in funzione delle 43 diverse tipologie di suoli della proprietà, con l’intenzione di assecondare il potenziale naturale del territorio ed avere vini potenti, strutturati ma al tempo stesso freschi. Per l’annata 2018, contraddistinta da un'estate molto calda ed una buona maturazione delle uve, è stato scelto un assemblaggio Cabernet Sauvignon al 39%, Merlot al 35 % e Sangiovese al 26%. Fermentazione in acciaio, affinamento di 18 mesi in barriques nuove di rovere francese e poi 3 mesi in bottiglia, prima dell’immissione sul mercato. Il risultato è un vino che si svela agli occhi con un colore rosso rubino profondo e al naso si percepisce intenso, elegante e complessissimo, con sentori di ciliegia matura, frutti rossi, viola, mora, melograno, pepe nero, tabacco, cuoio, vaniglia, ginepro, chiodi di garofano e china. L’ingresso in bocca è caratterizzato da una grande sapidità che anticipa il calore dell’alcool e un tannino di carattere, ma elegante. Il vino ottenuto è potente, rotondo e armonico, con un finale lunghissimo e speziato. Da abbinare a piatti elaborati a base di carne.

(Paolo Lauria)

