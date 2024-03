Ruggeri, Doc Prosecco Brut Rosé Argeo 2022

La storica cantina con sede a Valdobbiadene rimane con rassicurante continuità tra i punti di riferimento delle bollicine trevigiane. Fondata da Giustino Bisol e dal cugino Luciano Ruggeri nel 1950, è, dal 2017, di proprietà del Gruppo Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, occupando da anni una posizione assai significativa nello scacchiere produttivo del Prosecco, sia come interprete fedele e coerente degli stilemi della denominazione e della tipologia sia collocando, in tempi non sospetti, sul palcoscenico internazionale i vini della zona. L’azienda, 28 ettari di vigneto per una produzione annua che si attesta sul 1.700.000 bottiglie, acquista le uve anche da un centinaio di conferitori di provata affidabilità qualitativa, che coltivano la loro vigna nelle migliori zone del comprensorio, tra Valdobbiadene e Cartizze, in frazioni storiche come San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Saccol, ai vertici della denominazione e che rappresentano pertanto alcuni dei tesori di casa. Il Rosé Argeo 2022, Glera in prevalenza con un’aggiunta di Pinot Nero, matura in acciaio sui suoi lieviti per almeno due mesi. Alla vista, appare di colore rosa tenue con perlage fine e continuo e possiede profumi di frutti di bosco, fiori bianchi ed erbe aromatiche. In bocca, il sorso è vivace e brioso e si distende delicato e snello, amplificandone la bevibilità, fino ad un finale sapido e dai ritorni fruttati.

(fp)

