Russia: la pandemia non ferma la voglia di vino, e l’Italia resiste all’emergenza

Mercato articolato e a volte difficile da capire, la Russia per il vino italiano è una meta importante. Che, nonostante tutto, prova a ripartire e riprendersi. I viaggi da e per l’Unione Europea, però, restano complessi e sconsigliati: nulla però, che possa fermare l’Italia enoica e la voglia di raccontarsi, in un Paese che, nei primi sei mesi 2020, ha importato 46 milioni di euro di vino italiano. Dalla tappa di Mosca del Simply Italian Great Wines di Iem, le parole del direttore dell’Italian Trade Agency di Mosca Francesco Pensabene, e dei partner locali delle aziende del vino tricolore.

