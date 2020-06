Salcheto, Doc Chianti Biskero 2019

Non è più una novità, eppure continua ad essere uno dei progetti vitivinicoli più originali di Montepulciano. Salcheto ha costruito un’organizzazione aziendale che guarda con attenzione maniacale alla sostenibilità ambientale, con scelte rigorose e di certo fuori dal coro. Tutta la struttura produttiva è un modello di efficienza e innovazione su questo fronte, nulla è lasciato al caso e anche il vigneto, che si estende per quasi 60 ettari, viene interamente gestito secondo parametri di salvaguardia ambientale, a partire dalla certificazione biologica. Una cantina che merita una visita, per questo incredibile lavoro, capace di trovare il suo obbiettivo anche là dove proprio non te lo aspetteresti e che va a braccetto con una qualità in bottiglia significativa, spalmata su una produzione complessiva di 350.000 bottiglie annue. La cifra stilistica dei rossi della casa, dai più semplici a quelli più complessi e ricercati, è la schiettezza, il sapore e la grande bevibilità. Vini digeribili che richiamano i tratti del terroir d’origine in maniera nuova, dinamica e sensibile con una cifra rintracciabile anche nelle etichette a “tiratura” più alta, come il Chianti oggetto del nostro assaggio. Il Biskero 2019 possiede profumi fruttati con note di pietra focaia e cenni appena speziati. In bocca, trionfa la fragranza e il sapore in un sorso pieno e ritmato, d'immediata piacevolezza ma non per questo banale.

Copyright © 2000/2020