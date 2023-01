Salizzoni, Doc Trento Nature Rhodium Riserva 2016

L’Azienda Agricola Salizzoni si trova nel centro storico di Calliano nel cuore del “campo vitato” della Vallagarina ovvero nella conca racchiusa da Castel Beseno e le roccaforti a difesa di Rovereto. Nata nel 1986 dal lavoro di Vittorio Salizzoni e poi di suo figlio Valter ed oggi condotta da Luca, figlio di Valter, conta su cinque ettari a vigneto che si estendono nei comuni di Calliano, di Nomi e di Isera. La cantina è ricavata nel settecentesco Palazzo Valentini e l’azienda si completa poi con un piccolo agriturismo. Protagonisti i vini fermi, a partire da quelli ottenuti dal classico Marzemino a quelli a base di Chardonnay, con le etichette “Perlato”, vino ottenuto dalle uve di Rülander, “Palazzo Valentini”, affinato in legno piccolo e “Victor”, rosso introdotto nel 2006 per festeggiare il ventennale della cantina, a rappresentare il meglio di questa piccola realtà del Trentino enoico. Più recente la produzione di spumante, avviata con le uve dell’annata 2015, da cui è stato ottenuto il primo Trentodoc millesimato aziendale. L’assaggio del Rhodium Riserva 2016, spumante affinato sui suoi lieviti per 60 mesi, svela un vino dai profumi ben assestati su toni fruttati e di pane appena sfornato, con tocchi di grafite e pietra focaia. In bocca, il sorso è netto e di sapidità continua, dalla carbonica ben dosata e dalla fragranza diffusa, che si conclude in un finale ampio e ben ritmato.

