Salvaterra, Docg Amarone della Valpolicella Classico Cave di Prun Riserva 2009

Probabilmente uno dei progetti enologici più interessanti offerti dalla Valpolicella negli ultimi anni. Tenute Salvaterra nascono dall’impegno dei fratelli Furia che, con il sostegno di alcuni partner, hanno avviato un’azienda vitivinicola moderna, ma che non si è dimenticata della storia e della tradizione della zona. Le vigne, a formare un articolato mosaico enoico, sono dislocate in alcuni siti di accertata vocazione e non solo nel veronese. La Tenuta di Prun di Negrar svetta a 500 metri d’altezza, quelle nella valle di Mezzane, Campocroce (34 ettari a vigneto) e Montorio, Villa Giona, dove sorge anche la cantina a Cengia di San Pietro in Cariano, sui colli di Castelrotto, le Tenute di Vescovana e Stanghella nei Colli Euganei. Per il momento sono 80.000 le bottiglie prodotte, tutte dal carattere tendenzialmente raffinato, frutto di scelte chiare e precise per quel che riguarda fermentazioni, maturazioni ed affinamenti, quest’ultimi particolarmente articolati, come nel caso dell’Amarone Classico Cave di Prun Riserva, che matura per 48 mesi in barrique americane e francesi, legno grande e acciaio. La versione 2009 non eccede nella struttura e nel residuo zuccherino. Un vino più fine che potente, possiede bocca ricca e articolata, con una freschezza acida che ne mantiene il sorso tonico. Al naso è speziato, con le note di ciliegia e ribes ben fuse a cenni di cioccolato, vaniglia e noce moscata.

