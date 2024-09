San Patrignano, Doc Romagna Sangiovese Superiore Avi Riserva 2021

Il Sangiovese Avi Riserva, uscito per la prima volta con l’annata 1997, rappresenta il vino bandiera dell’azienda con sede a Coriano, nel riminese, ed è dedicato al suo fondatore Vincenzo Muccioli. Svolge la fermentazione malolattica in parte in legno e prosegue la sua maturazione per 24 mesi in tonneau. La versione 2021 profuma di frutta rossa matura, liquirizia e spezie, con tocchi tostati e balsamici. In bocca il sorso è solido e potente, dalla trama tannica fitta e articolata e dallo sviluppo pieno e intenso, terminando con un finale persistente e dai ritorni speziati e balsamici. Cantina nota anche a chi non interessa il mondo del vino, appartiene e porta il nome della comunità di recupero fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978. Ma San Patrignano è oggi anche un’azienda di riferimento per la Romagna enoica, contando su 70 ettari a vigneto - coltivati a Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Trebbiano, Chardonnay e Sauvignon - per una produzione di 400.000 bottiglie, trovando la sua svolta definitiva nel sentiero della qualità a metà degli anni Novanta del secolo scorso. Merito di chi l'ha pensata e dei tanti giovani che sono riusciti, attraverso il lavoro in vigna ed in cantina, ad affrancarsi dallo spettro della droga. Ormai consolidato anche lo stile delle etichette aziendali, di impronta moderna e che punta decisamente a densità estrattiva e rotondità diffusa.

