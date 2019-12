Santa Margherita, Trentino Igt Chardonnay Impronta del Fondatore 2016

Il Gruppo vinicolo Santa Margherita, fondato dal conte Gaetano Marzotto nel 1935, è oggi uno dei punti di riferimento del panorama enoico del Bel Paese. Cresciuto sino a diventare un vero e proprio “mosaico enologico” è presente con cantine e vigneti in alcune delle più significative zone produttive italiane: nel Veneto Orientale, nelle colline di Conegliano-Valdobbiadene, in Alto Adige, in Franciacorta, in Toscana nella zona del Chianti Classico e in Maremma, in Sicilia e, da ultimo, anche in Sardegna. Attraverso i brand Santa Margherita, Torresella, Cà del Bosco, Kettmeir, Lamole di Lamole, Vistarenni, Sassoregale, Terrelíade, Cà Maiol e Mesa rappresenta uno dei poli numericamente più importanti dell’enologia italiana, con 19 milioni di bottiglie vendute ogni anno in 90 Paesi del mondo. I vini che portano in etichetta la dicitura “Impronta del Fondatore” rappresentano l'omaggio che Santa Margherita ha dedicato al suo fondatore, il conte Gaetano Marzotto. Una gamma le cui uve provengono dalle migliori selezioni dei migliori vigneti del Gruppo, come nel caso dello Chardonnay, tanto fruttato quanto fresco e fragrante. La versione 2016 si presenta di un bel giallo paglierino, ad anticipare un corredo aromatico diviso tra note di fiori, di agrumi e di frutta bianca fresca. In bocca, domina briosità e freschezza gustativa, con chiusura che torna aromaticamente sui frutti e i fiori.

