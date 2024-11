Santa Tresa, Doc Sicilia Nero d’Avola Avulisi Riserva 2018

L’Avulisi Riserva 2018 della cantina di Santa Tresa nasce dalle uve di Nero d’Avola allevate in un vigneto del 1964. Fermentato in barrique, successivamente matura sempre in barrique per ulteriori 12 mesi. Al naso i profumi rimandano all’amarena, al cioccolato, alle mandorle tostate, alla liquirizia e alle spezie. Al palato il sorso è caldo e polposo, dallo sviluppo articolato e dal finale ampio su toni balsamici. I fratelli Stefano e Marina Girelli, eno-imprenditori trentini con il marchio “Casa Girelli” (che si occupa di imbottigliamento, commercializzazione e distribuzione di vini, sia in Italia che all’estero), acquistano nel 2001 la tenuta siciliana di Santa Tresa (affiancata dall’azienda agricola Cortese). Un percorso già rodato e intrapreso da altre realtà enoiche del Nord Italia, che in Sicilia hanno trovato il terreno fertile, è proprio il caso di dirlo, per sviluppare ulteriormente il loro potenziale enologico e quello dell’isola. Oggi, i vigneti aziendali - coltivati in biologico a Grillo, Viognier, Inzolia, Zibibbo, Frappato e Nero d’Avola - occupano una superficie di 41 ettari, posti nel comprensorio di Vittoria, nel Ragusano. Nell’azienda si producono anche il Rina Bianca - uvaggio a base di Grillo e Viognier, il Rina Russa - Frappato in purezza, il Rosa di Santa Tresa - rosato da uve Nero d’Avola e Frappato, un Cerasuolo di Vittoria Docg e infine due spumanti a base di Grillo e a base di Frappato (Rosé).

(fp)

Copyright © 2000/2024