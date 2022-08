Sartarelli, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Tralivio 2020

Il Tralivio si ottiene dalle sole piante di vite vecchie di Verdicchio dell'azienda, sparse in 15 ettari di vigna posti fra i 300 e i 350 metri di altezza. Dall'annata 2020 - ritenuta fra le migliori, ultimamente, per il territorio marchigiano - è nato un vino intensamente giallo, nel colore ma anche negli aromi: pesca, melone, ginestra, cedro e mandorla tostata si rincorrono in un sorso morbido e solare, non di meno fresco e sapido con l'incedere del liquido in bocca, che finisce sulle note dolci della frutta matura. Il Tralivio è probabilmente l'etichetta più nota dell'azienda familiare, nata 50 anni fa - nel 1972 - per volontà del fondatore Ferruccio Sartarelli e da sempre concentrata su di una esclusiva produzione mono-varientale. Sono 6 le etichette prodotte da Verdicchio in purezza: il Brut, il Classico, il cru Balciana, il Milletta da criomacerazione, il passito e il Tralivio da viti vecchie. Una declinazione completa dell'enorme versatilità con cui questo vitigno riesce a concedersi. Dal punto di vista della gestione agronomica, la cantina (oggi condotta dalla famiglia di Donatella, figlia di Ferruccio, composta dal marito Patrizio e dai figli Caterina e Tommaso) ha ideato il programma Sartarelli.Zero, ricerca che le permette di trattare i filari con induttori di resistenza, che mirano a stimolare le naturali difese delle piante riducendo appunto “a zero” l'uso di fitosanitari chimici di sintesi.

