Sartori, Docg Amarone della Valpolicella Classico Reius 2013

L’Amarone Classico Reius 2013 possiede i classici aromi degli Amarone più tradizionali: sensazioni di frutta matura, anche in confettura, cenni di erbe officinali, note di tabacco, liquirizia e rifiniture dai ricordi affumicati a chiudere il cerchio. In bocca, il sorso è immediatamente dolce e denso, dallo sviluppo avvolgente e dal finale intenso ancora su ritorni fruttati. Negli anni Novanta, c’è stato l’ingresso in Sartori della cantina Sociale di Colognola ai Colli, che ha coinciso con il passaggio generazionale agli eredi Andrea, Luca e Paolo Sartori, autori del consolidamento dell’impresa. Nel 2003 arriva l’accordo con la Tenuta abruzzese Cerulli Spinozzi, mentre nel 2008 tocca alla cantina friulana Mont’Albano ad entrare nell’orbita dell’azienda veronese. Ma tutto è cominciato negli anni Sessanta del Novecento, periodo in cui sono state gettate le basi di questo marchio dimensionalmente tra i più importanti del distretto enoico veronese, attorno ai nomi di Pierumberto e Franco Sartori a cui si deve la base imprescindibile del successo attuale. Un mosaico di etichette articolato quello dell’azienda con sede a Negrar, con numeri non certo confidenziali: sono 16 i milioni di bottiglie prodotte annualmente, ottenute dai vigneti di proprietà aziendale (120 ettari distribuiti tra Valpolicella e Soave) e dal lavoro di viticoltori selezionati, che forniscono le uve per una produzione solida e attuale.

