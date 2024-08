Secondo Marco, Doc Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2017

Maturato per 4 mesi in cemento e poi per 24 mesi in legno grande, il Valpolicella Ripasso Classico 2017 profuma di amarena matura, con tocchi pepati e leggermente affumicati. In bocca il sorso è cremoso e dolce, dallo sviluppo polposo e dal finale ben profilato che torna sui frutti rossi e le spezie. Nel 2008 Marco Speri decideva, con il supporto del padre Benedetto (uno dei fondatori della cantina Speri Viticoltori, dove anche Marco ha affinato la sua esperienza), di avviare il suo progetto enologico personale a Fumane, nel cuore della Valpolicella. Un’azienda che si è fatta conoscere da subito, proponendo una viticoltura attenta e una gestione enologica altrettanto accurata, che vede in cantina la presenza dell’acciaio, del cemento e del legno, per vini costruiti per durare nel tempo e dalla cifra stilistica non priva di rimandi alla tradizione. Si tratta di etichette che trovano nella ricerca della tensione e della finezza il loro tratto distintivo, rappresentando uno degli esempi più convincenti del “nuovo corso” dei vini del veronese, segnato da prodotti non più in cerca soltanto di volume e maturità. L’estensione dei terreni coltivati a vigneto a disposizione è di 18 ettari in biologico, da cui si ottengono complessivamente 85.000 bottiglie, distribuite tra le tipologie fondamentali delle etichette della Valpolicella, fatte uscire sul mercato dopo un periodo di appropriata maturazione in cantina.

(fp)

