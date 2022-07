Sella&Mosca, Doc Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Riserva 2016

Nato nel 1989, il Cabernet Sauvignon in purezza Marchese di Villamarina, oggi Alghero Riserva, matura 18 mesi in barrique di primo e secondo passaggio per poi affinarsi per 12 mesi in bottiglia prima del suo arrivo sugli scaffali. La versione 2016 ha uno spiccato tono mediterraneo. I profumi sono rigogliosi e avvolgenti, dai frutti rossi alle spezie, alle note elegantemente erbacee di bacche spontanee. In bocca il vino è armonioso e potente, senza tuttavia perdere mai la bussola della finezza, dell’equilibrio e della profondità. Sella&Mosca è senza dubbio una delle realtà produttive più importanti e storiche della Sardegna enoica. Entrata a far parte nel 2016 di Terra Moretti (che raccoglie Bellavista, Contadi Castaldi, La Badiola, Petra e Teruzzi), continua a rappresentare uno dei fulcri fondamentali dell’enologica sarda, sfornando la bellezza di 5.000.000 di bottiglie annue. Tutto inizia nella Sardegna di fine ‘800 quando, per permettere lo sviluppo della vite, si diede vita ad una clamorosa opera di bonifica. L’opera pionieristica dei piemontesi Sella e Mosca, appunto, rispettivamente ingegnere e avvocato. Oggi, come allora, l’azienda regala ancora un impressionante spettacolo che ha come protagonista 560 ettari vitati, integrati da oleandri, palme, pini marittimi ed eucalipti, a sottolinearne la vocazione mediterranea e la fondatezza di un progetto a dir poco pionieristico.

(fp)

