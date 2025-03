Serafini & Vidotto, Doc Montello e Colli Asolani Rosso dell’Abazia 2020

Il taglio bordolese Rosso dell’Abbazia resta il vino bandiera a marchio Serafini & Vidotto e, nella versione 2020, profuma di frutta matura e agrumi canditi, con tocchi erbacei, speziati e balsamici. In bocca il sorso è corposo e intenso, dallo sviluppo continuo e dal finale lungo e persistente, su ritorni fruttati e speziati. L’azienda nasce dall’incontro tra Francesco Serafini e Antonello Vidotto, nel 1986. Siamo a Nervesa della Battaglia, non lontano da Treviso, a metà strada tra i due giganti del Prosecco, Asolo e Conegliano. In questo spazio, dove sembra non esserci speranza per nessun’altra tipologia all’infuori dello spumante, Francesco e Antonello, invece, hanno puntato fortemente sul potenziale rossista di questo piccolo terroir (riconosciuto dalla Doc Montello Colli Asolani), caratterizzato da terreni ricchi di micro-elementi e dalla vicinanza al Piave. I vitigni di riferimento sono soprattutto gli internazionali Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Nero, più il locale Recantina, ma non mancano tuttavia anche quelli a bacca bianca (Pinot Bianco, Sauvignon, Incrocio Manzoni e, evidentemente, la Glera). Oggi la cantina - dove intanto è arrivato ad occuparsi della produzione anche Matteo, figlio di Francesco Serafini - conta su 24 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 220.000 bottiglie, restando ben salda nel percorso iniziato ormai quasi quaranta anni fa.

(fp)

