Serra Ferdinandea, Doc Sicilia Rosato 2021

Una famiglia di Trapani, Oddo, che fa vino rosé in Provenza. E un’altra famiglia siciliana che non ha bisogno di presentazioni, Planeta. Insieme, non potevano che creare un rosato in Sicilia, con due varietà ideali: il Nero d’Avola e lo Syrah. Il vino prende il nome da Serra Ferdinandea, a poca distanza da Sciacca: qui è avvenuto probabilmente il più antico ritrovamento di vino di tutto l’Occidente, 6.000 anni fa. Il nome Serra Ferdinandea si deve all’antico mito di un’isola misteriosa, che appariva e scompariva. Quando riemerse nel 1831 divenne mira di inglesi e francesi, ma il re Ferdinando di Borbone (si dice) si oppose: così fu ribattezzata Isola Ferdinandea. Storia e miti a parte, la realtà è questo rosato fresco e aromatico, ma molto equilibrato con una capacità di invecchiare di 3-5 anni e una partnership vitivinicola nobilitata anche dal rapporto di amicizia delle famiglie. I primi 15 ettari di vigneto della nuova azienda si trovano fra 400 e 450 metri di altitudine e il progetto è di arrivare a circa 40 entro quest’anno. Le due varietà, raccolte a mano in momenti diversi, vengono lavorate in modo analogo. Dopo una pressatura soffice avviene l’estrazione della frazione del mosto che è poi messo in vasche di acciaio per una stabulazione a freddo di pochi giorni. Dopo la fermentazione del limpido a 15 gradi, il vino è affinato in acciaio sulle fecce sino a gennaio, quando viene fatto il blend.

Copyright © 2000/2023