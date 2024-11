Serre di Pederiva, Docg Valdobbiadene Rive di Combai Brut 58 2023

Proviene da un singolo vigneto ripido da “viticoltura eroica” che si trova a Combai, questo 58 di Serre di Pederiva, il cui mosto fiore viene direttamente spumantizzato, dopo che i grappoli di Glera hanno subito un lieve appassimento in pianta. Profumato di fiori di tiglio e sambuco, di pera e mela mature, melone bianco, camomilla e mentuccia, il Valdobbiadene Rive di Combai 58 2023 si diffonde in bocca con un sorso cremoso, fresco e citrino, al sapore di mandorla bianca, nepitella e, di nuovo, frutta a polpa bianca. Capace di mantenere una certa aderenza centrale, dimostra una consistente sapidità gessosa, che dà spessore al vino. Insieme al Verdiso Spumante Brut 91, il 58 è l’etichetta di Serre di Pederiva che “dà i numeri” all’interno della linea “Selezioni” dell’azienda, che comprende altre 4 etichette, fra cui il Cartizze Dry. Serre di Pederiva è il frutto della dedizione agricola della famiglia omonima (i Pederiva) - formata dal padre Camillo, la moglie Rosa Mattiola, e i loro figli Luca e Marco - che a Combai (a pochi chilometri a nord-est di Valdobbiadene e una delle 43 “Rive” riconosciute dalla denominazione), hanno fondato l’azienda di famiglia: proprio nel 1958, anno a cui è dedicata l’etichetta in oggetto. Col tempo, per ampliare e diversificare il loro portafoglio etichette, la famiglia ha aggiunto altri 4 band alla loro offerta: Valpiana, Castello Longobardo, Cal de Costa e Solivi.

(ns)

