Setriolo, Docg Chianti Classico Riserva 2016

L’azienda di Susanna Soderi, 3,5 ettari a vigneto in conduzione biologica, per una produzione media di 13.000 bottiglie, è una delle tante piccole realtà familiari che costellano la denominazione del Gallo Nero e si trova nella sottozona di Castellina in Chianti. La famiglia Soderi la possiede fin dagli anni Settanta del secolo scorso e fino alla vendemmia 2005, la prima ad essere imbottigliata, vendeva le sue uve a terzi. Lo stile dei vini rimanda ad una netta predominanza di un classicismo ben declinato, che si sviluppa a partire da vinificazioni essenziali e successive maturazioni in tonneau e cemento. Ne risultano vini dal forte carattere e che dipendono in larga parte dall’espressività del Sangiovese di questo areale, con tutti i vantaggi e, talvolta, gli svantaggi, derivanti. Non sempre, infatti, sono immediatamente leggibili e, dimostrando una buona propensione a sfidare il tempo, di solito, hanno bisogno di un po’ di bottiglia per esprimersi al meglio. Il Chianti Classico Riserva 2016 centra in pieno le caratteristiche di un’annata da incorniciare per le etichette del Chianti Classico. Vino aromaticamente contraddistinto da un fruttato rosso, con accenti di terra e sottobosco ad incrociare richiami affumicati, possiede sorso solido e succoso, che declina una struttura piena e articolata, dove il frutto trova nell’acidità il giusto motore per amplificare ritmo e sapore.

