Sierra de Toloño, Doca Rioja Tempranillo Camino de Santa Cruz 2018

Sandra Bravo è vignaiola (indipendente) ed enologa. La sua prima annata nella Rioja per Sierra de Toloño si colloca nel 2012, dopo aver lavorato in Chianti, California e nel Priorat per 7 anni alla direzione di un’azienda. Partita affittando vigneti, ha poi cominciato ad acquistarli “perché ci sono opportunità che non si possono lasciar perdere”. E così oggi la sua proprietà è di 8,5 ettari in totale a un’altitudine di 650 metri tra i villaggi di Labastida e Rivas de Tereso, nella Rioja Alavesa, zona insieme alla Rioja Alta in cui vengono prodotti i migliori vini della denominazione Rioja DOCa. I vigneti di Sierra de Toloño si trovano su un versante collinare ripido esposto a sud - ambiente mediterraneo di alta quota - dove all’insolazione si unisce aria fresca proveniente dall’Atlantico anche nelle giornate più calde. Il suolo è calcareo-argilloso, ricco di ossidi di ferro. Altitudine e microclima consentono una maturazione lenta, l’accumulo di zuccheri senza una proporzionale degradazione dell’acidità. Il Camino de Santa Cruz è il primo vino da un solo vigneto di Sandra. Fermenta a bassa temperatura in anfore da 300 litri e affina per un anno in botti di rovere francese. Non viene filtrato né chiarificato. Al naso - pulitissimo - frutti rossi, ribes macerato, timo, oliva e note balsamiche. Al sorso è di grande equilibrio, morbido con una bella chiusura sapida. Importante struttura alcolica.

(Clementina Palese)

