Simon Maye et Fils, Aoc Valais Chamoson Syrah Vielles Vignes 2016

Simon Maye & fils è un’azienda storica del Vallese in Svizzera. Fondata nel 1948 da Simon, di cui ancora porta il nome, è passata nel 1980 nelle mani dei suoi figli Axel e Jean-François, complementari, uno in vigna e l’altro in cantina, a cui si deve l’ampliamento dell’azienda, l’introduzione di nuovi vitigni, come la Syrah nel 1980, e il deciso orientamento verso la qualità, dalle scelte all’impianto alla limitazione delle rese, che hanno portato i vini all’attenzione dei consumatori nazionali e internazionali. Dal 2015 è la volta della terza generazione con l’ingresso in azienda di Raphaël, classe 1990, figlio di Jean-François. Forte oltre che di studi in enologia di esperienze nei vigneti di tutta Europa, Raphaël ha introdotto in vigneto tecniche più rispettose dell’ambiente e della materia prima in cantina. Vieilles Vignes (prima annata nel 2000) è il vino di spicco dell’azienda Simon Maye & fils e rappresenta una delle migliori espressioni della Syrah in Svizzera, dove il vitigno si è ben acclimatato nella parte più alta della Valle del Rodano, che poi prosegue il suo corso in Francia. Syrah Vieilles Vignes 2016 di colore purpureo molto scuro, presenta al naso una nota dominante di pepe, con sfumature di garofano e amarena sotto spirito. In bocca si confermano le spezie e la sostanza; la permanenza di un anno in fusti da 300 litri (seguito da 8 mesi in cemento) ha ammorbidito il tannino.

(Clementina Palese)

