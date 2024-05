Solo lo 0,1% dei prodotti ispezionati è sequestrato. Il Ministro Lollobrigida: “Italia, cibo sicuro”

Proseguono in Italia i controlli agroalimentari sotto la supervisione del Ministero dell’Agricoltura. Di fronte a 3.000 ispezioni a carico di 2.160 operatori, comprese anche le 1.900 verifiche delle dichiarazioni doganali, per un totale di 450.000 tonnellate di merci ispezionate, solo lo 0,12% dei prodotti controllati è stato sequestrato. Ecco i dati dichiarati dal report trimestrale della Cabina di Regia, istituita appositamente dal Ministero dell’Agricoltura per la tutela del made in Italy, che si è riunita oggi, 22 maggio, a Roma.

“In Italia il cibo è sicuro - ha dichiarato il Ministro Francesco Lollobrigida, attraverso una nota stampa -, chi compra sa che acquista qualità, sicurezza e benessere. Il risultato è straordinario e dimostra l’efficacia dei controlli eseguiti. Grazie al coordinamento assicurato dalla Cabina di regia interforze, che ringrazio per il costante impegno, istituita dal Governo Meloni proprio per avviare controlli più serrati, l’impegno del Ministero della Salute attraverso i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri e gli accordi sulle piattaforme online, andiamo in un’unica direzione: tuteliamo i cittadini e rispondiamo efficacemente alle esigenze dei mercati internazionali”. Alla riunione ha preso parte anche il Presidente Ice, Matteo Zoppas, che ha ricordato l’impegno dell’Agenzia nella Tutela dei Prodotti Agroalimentari dal fenomeno dell’Italian Sounding e ha sottolineato l’importanza del lavoro portato avanti dalla Cabina di Regia dei controlli agroalimentari, fondamentale anche per tutelare le imprese italiane che operano all’estero, l’autentico made in Italy sui mercati internazionali e controllare i flussi di merci che entrano nei nostri territori.

