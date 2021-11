Speri, Doc Valpolicella Classico 2020

Il Valpolicella Classico 2020, è vino versatile, fragrante e diretto, adatto alla tavola di tutti i giorni, ma mantenendosi ben saldo nei suoi rimandi al proprio territorio d’origine. Alla vista si presenta di un bel rosso rubino con vivaci riflessi violacei. Vinoso al naso, con i profumi di viola e ciliegia che si rincorrono freschi e ben scanditi. In bocca, il fruttato aromatico torna con sensazioni tattili croccanti in un sorso agile, tendenzialmente dolce e dalla beva golosa. Oltre un secolo di attività produttiva e di vendita, proprietari da oltre ottant’anni di uno dei vigneti più belli del Monte Sant’Urbano, il cui nome è stato da subito messo in etichetta, rappresentando uno dei primi vini a rivendicare il suo legame con il vigneto di provenienza, fanno della famiglia Speri un solido punto di riferimento della Valpolicella enoica. Una firma sicura non solo nella storia del vino di questo areale, ma anche nella sua declinazione classica e tradizionale con le etichette aziendali che si limitano alla sola produzione delle tipologie previste dalla denominazione, sempre ben accentate da uno stile coerente e rigorosamente legatissimo al territorio d’origine. Oggi l’azienda, con sede a Pedemonte, conta su 60 ettari a vigneto in conduzione biologica, per una produzione complessiva di 400.000 bottiglie e marcia con costanza qualitativa confortante, diffusa su tutto il portafoglio etichette.

