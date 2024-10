Speri, Doc Valpolicella Classico Superiore Sant’Urbano 2021

Il Valpolicella Superiore Sant’Urbano 2021 propone profumi di viola e ciliegia, con tocchi di confettura di frutti di bosco e lievi accenti speziati. In bocca la vena fruttata ritorna con sensazioni tattili croccanti in un sorso ben scandito e non privo di fragranza, tendenzialmente dolce e dalla beva golosa, che termina con una bella nota dai toni balsamici. Oltre un secolo di attività, proprietari da oltre ottant’anni di uno dei vigneti più significativi piantati nel Monte Sant’Urbano, il cui nome è stato da subito messo in etichetta, rappresentando uno dei primi vini a rivendicare il suo legame con il vigneto di provenienza, fanno della famiglia Speri un solido punto di riferimento della Valpolicella enoica. Una firma sicura non solo per la storia del vino di questo areale, ma anche per la sua declinazione classica e tradizionale con le etichette aziendali che si limitano alla sola produzione delle tipologie previste dalla denominazione, sempre ben espresse da uno stile solido, coerente e rigorosamente ben ancorato alle suggestioni del territorio d’origine. Oggi l’azienda della famiglia Speri, con sede a Pedemonte, conta su 60 ettari a vigneto in conduzione biologica, per una produzione complessiva di 350.000 bottiglie e marcia con costanza qualitativa confortante, diffusa su tutto il portafoglio etichette sempre di esecuzione inappuntabile e dalla cifra stilistica ben leggibile.

(fp)

Copyright © 2000/2024