St. Michael Eppan, Doc Alto Adige Pinot Nero Sanct Valentin Riserva 2021

Il Pinot Nero è un vitigno che alle nostre latitudini ha visto, soprattutto nel recente passato, uno sviluppo significativo, sia come presenza nei vigneti, sia come etichette immesse sul mercato. Ma c’è una Regione del Bel Paese, l’Alto Adige, dove questa difficile varietà ha sempre trovato il suo ambiente d’elezione. Il Pinot Nero Sanct Valentin Riserva di San Michele Appiano, uscito per la prima volta on l’annata 1995, matura per circa un anno in barrique e tonneau, finendo di affinarsi in cemento per altri 10 mesi e rappresenta il rosso più importante della cantina con sede alle porte di Bolzano. La Versione 2021 profuma di piccoli frutti rossi, viola e sottobosco, con tocchi affumicati e tostati. In bocca il sorso è ben profilato, dall’articolazione tannica soffice e dal finale ampio dai lampi speziati e dai ritorni fruttati. San Michele Appiano, in attività dal 1907, è una delle più importanti cantine cooperative altoatesine, con 330 soci che, con il loro lavoro su 390 ettari di vigneto, forniscono la materia prima per una produzione di 2.800.000 bottiglie. Hans Terzer, lo storico enologo della cantina, ha saputo portare uno stile convincente e una qualità diffusa su tutto l’articolato portafoglio etichette aziendale, con molte di queste diventate ormai punte di eccellenza consolidata, rendendo San Michele Appiano una realtà enoica assolutamente protagonista dell’Alto Adige e non solo.

