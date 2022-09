Stomennano, Docg Chianti Classico 2020

Luisa, Matteo, Niccolò e Nicoletta sono la famiglia Grassi che oggi si prende cura di un piccolo borgo dalle antiche origini etrusche, a pochi passi da Monteriggioni. Circondato a nord da bosco, è un gioiello di ospitalità che i Grassi posseggono dal 1700, ereditando insieme alle mura e a 250 ettari di territorio un pezzo di storia non trascurabile: fu proprio davanti alla chiesa di Stomennano che fu firmato il trattato di pace tra le città di Siena e Firenze, che portò Siena a cedere il possesso di Montepulciano e Montalcino a Firenze. La principale attività del borgo è l'ospitalità, grazie ad una villa elegantemente ristrutturata e altri appartamenti, che possono ospitare oltre 40 persone. Ma ci sono anche vigneti ed oliveti, che completano una struttura di campagna tipicamente italiana. Gli ettari vitati sono 20, coltivati a Sangiovese, Colorino, Trebbiano, Vermentino e Malvasia. La produzione è piccola: massimo 40.000 bottiglie e 3 etichette. Un bianco, un Chianti e questo Chianti Classico, che matura in barrique dai diversi passaggi, dove affronta anche la malolattica. L'annata 2020 ha la dolcezza della ciliegia e l'eleganza della viola, la vivacità del pepe e della noce moscata, con un tuffo nella profondità balsamica data dal tamarindo, dalla corteccia e dall'alloro. In bocca è gentile, ma non timido: si prende ogni spazio con piccantezza, giusta aderenza e una lunga freschezza agrumata finale.

