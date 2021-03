“Stop ai pesticidi”: la lettera dell’Alleanza Ice alla politica per salvare api ed agricoltori

“Stop ai pesticidi”. Si fa sentire la voce dell’Ice (Iniziativa dei Cittadini Europei) per rafforzare gli obiettivi delle strategie Ue Farm to Fork e Biodiversità 2030 e chiedere un rinnovo “coerente” del Piano di Azione Nazionale pesticidi. Lo fa per la fine della Settimana europea per le alternative ai pesticidi, scrivendo una lettera aperta “ai decisori politici italiani” e ricordando “gli impegni del nostro paese per la riduzione dell’uso dei pesticidi”. Spiega una nota che il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è scaduto nel febbraio 2018 e il nuovo testo presentato per la consultazione pubblica nel 2019 “è stato superato dagli obiettivi delle Strategie Ue Farm to Fork e Biodiversità che indicano il traguardo della riduzione del 50% dell’uso dei pesticidi in Europa entro il 2030”. Per questo oltre 30 associazioni e comitati di cittadini, coordinate in Italia dal Wwf, si rivolgono con la loro lettera aperta ai tre Ministri (Patuanelli, Cingolani e Speranza), ai Presidenti delle Commissioni parlamentari, Agricoltura, Ambiente e Salute, e al Presidente della Conferenza delle Regioni, “tutti competenti in materia di regolamentazione dell’uso dei pesticidi, per chiedere di assumere in Europa posizioni e iniziative coraggiose e lungimiranti per rafforzare gli obiettivi delle due Strategie Ue”.

Secondo i promotori “l’Italia deve recuperare i gravi ritardi nell’aggiornamento del Pan pesticidi, nella redazione del Piano Strategico Nazionale della Pac post 2023 e nell’approvazione della Legge nazionale per l’agricoltura biologica, tutti strumenti indispensabili per proteggere gli impollinatori, l’agricoltura, l’ambiente e la salute dei cittadini”.

L’Iniziativa dei Cittadini Europei (Ice) Save Bees and Farmers - Salviamo Api e Agricoltori è stata lanciata nel novembre 2019. Se l’Ice raccoglierà 1 milione di firme, questo l’obiettivo, “la Commissione Europea sarà legalmente tenuta a esaminare le richieste avanzate e proporre atti legali vincolanti per gli Stati membri per l’implementazione degli obiettivi delle Strategie UE Farm to Fork e Biodiversità”. Oltre 533.000 cittadini europei, di cui 20.000 italiani, hanno già sottoscritto l’Ice Salviamo Api e Agricoltori, sostenuta da oltre 250 organizzazioni in tutta Europa, e la raccolta di firme continuerà fino al prossimo mese di giugno.

La raccolta delle firme secondo l’Ice è importante per sollecitare gli Stati membri dell’Unione Europea ad elaborare Piani d’Azione Nazionali con obiettivi concreti per ridurre significativamente l’uso di pesticidi nei prossimi anni e trasformare l’obiettivo del 50% di riduzione del loro uso in una norma vincolante per i Governi nazionali. La Settimana per le alternative ai pesticidi, che termina oggi, ha avuto come obiettivi principali informare i cittadini sui rischi delle sostanze chimiche di sintesi utilizzate in agricoltura per la salute e l’ambiente, promuovere soluzioni alternative e costruire una rete internazionale per un’Europa senza pesticidi. Più di 1.000 eventi sono stati organizzati in vari Paesi europei, tra cui l’Italia, da cittadini, associazioni, sindacati, enti regionali e locali.

Focus - L’alleanza italiana per l’Ice Salviamo Api e Agricoltori”è una coalizione di Associazioni e comitati di cittadini nata nel 2019 per promuovere la raccolta di 1 milione di firme in almeno 7 paesi Ue per chiedere a livello europeo una normativa più severa ed efficace per la riduzione dell’uso dei pesticidi. Costituita da oltre 30 sigle della società civile è coordinata dal Wwf Italia e comprende le maggiori associazioni del mondo ambientalista e del biologico italiane (Annemarie Gluderer, Associazione Borghi Autentici d’Italia, Associazione Gruppo Promotore Terre della Biosfera, Associazione Italiana Agricoltura Biodinamica, Assobio, BeeLife European Beekeeping Coordination, Comitato Promotore United Peacers Foundation - The World Community for a New Humanism, Conapi Soc. Coop. Agricola, Difesa Consumatori e Contribuenti, Égalité Onlus, Federazione Nazionale ProNatura, Federbio, Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio Giacche Verdi Bronte, Gruppo Mamme Revine Lago, Isde Italia, Associazione Medici per l’Ambiente, Istituto Ramazzini Bologna, Italia Altrove, Legambiente, Lipu, Marcia Stop Pesticidi, NaturaSì, Navdanya International, No Pesticidi Azzano Decimo, Pesticide Action Network (Pan) Italia, Più Eco - Ecologisti Confederati, Rete Api Urbane, Rete Contadina, Unaapi - Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani, Unipax - Unione Mondiale per la Pace e i Diritti Fondamentali dell’uomo e dei popoli, Slow Food Italia, Wwf Italia).

