Tacco Rosa, Salento Igt Rosato Negroamaro Tacco Rosa 2020

Dario Stefàno è uomo d'economia prestato alla politica e quindi all'agricoltura. Professore all'Università del Salento inizia a dedicarsi alla gestione pubblica nel 2005 approdando per vari gradi al senato a coordinare la Commissione Politiche Agricole. Il legame con la sua terra d'origine rimane fortissimo e non mancherà mai di portare le istanze della Puglia a Roma. Con quelle agricole, anche le questioni vitivinicole entrano a far parte della sua agenda e presto comprende come il vino rosato, così radicato nella cultura enoica della regione, debba essere sostenuto e trasformato nel minimo comune denominatore di una serie di promozioni, che rendano le Puglia ritrovata protagonista della cultura agro-turistica italiana. Il Concorso Nazionale dei Vini Rosati d'Italia è solamente uno dei suoi cavalli di battaglia, che ridà lustro alla tipologia di vino, aumentandone l'apprezzamento e quindi la produzione. Non da ultimo, appassiona talmente Stefàno, da indurlo a comprare una piccola vigna da un ettaro di Negroamaro lungo la strada che divide la provincia di Lecce da quella di Brindisi. Le piante hanno una quarantina d'anni e danno uva di struttura da cui Riccardo Cotarella vinifica questo Tacco Rosa (nome che vuole evidentemente celebrare la sua zona d'origine): la 2020 è intensa di fiori bianchi, buccia di limone e succo di melograno, e ha un sorso agile, dalla spiccata salinità che chiude con note pepate ed agrumate nel finale.

