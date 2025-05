Tenuta Carretta, Docg Barolo Cannubi 2021

Da quest’anno la Tenuta Carretta di Franco Miroglio è “maggiorenne”: dalla presa in carico di Edoardo Miroglio nel 2019, Tenuta Carretta (le cui origini risalgono al 1467) ha infine puntato sulla valorizzazione della squadra interna, ha delineato lo stile dei suoi vini e ha trovato la forza (e la gioia) di sperimentare nuove etichette, anche grazie ad una risposta positiva del mercato. L’azienda è proprietà di una delle più importanti famiglie italiane del tessile, che ha messo piede nel mondo del vino spinto dalla passione di Edoardo Miroglio, che acquisì la storica tenuta del Roero negli anni Ottanta. Da allora l’attività si è espansa e ha inglobato l’azienda Malgrà nel Monferrato, una decina di ettari nell’Alta Langa e qualche vigna sparsa per produrre Barolo, Barbaresco e Dolcetto. Un patrimonio viticolo che oggi tocca i 110 ettari vitati e produce circa 750000 bottiglie all’anno. Da Barolo producono 3 etichette, tutte legate ad un vigneto di 2,6 ettari a Cannubi. Le uve delle viti più giovani sono dedicate al Barolo Cascina Ferrero, mentre dalla parcella più anziana, piantata nel 1961, si produce il Barolo Cannubi. La versione Riserva è a sua volta una selezione di questa parcella. Il Barolo Cannubi 2021 profuma nettamente di ciliegia, sottobosco e spezie fresche; in bocca ha aderenza saporita e succosa, virando su aromi floreali, poi goudron e spezie più scure, restando però sempre vivace e fragrante.

