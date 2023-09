Tenuta Casenuove, Docg Chianti Classico Riserva 2019

È cominciato nel 2015 l’avventura enoica in Toscana dell’imprenditore francese Philippe Austruy - già proprietario de La Commanderie de Peyrassol in Provenza (2001), Château Malescasse nell’Haut Médoc (2012) e Quinta Da Côrte nella Valle del Douro (2013) -, prendendo le mosse dalla Tenuta Casenuove, posta nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Panzano e cantina non sconosciuta tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, oggi riportata agli antichi splendori da una ristrutturazione profonda dei vigneti e dell’intero complesso aziendale. Attualmente, gli ettari vitati nella terra del Gallo Nero sono 30, a cui si è aggiunta, dal 2019, la piccola realtà produttiva - 1,2 ettaro a vigneto – della Tenuta Isola nel Giglio, che si trova, appunto, nell’isola di fronte all’Argentario. L’approccio stilistico della cantina chiantigiana con sede a San Martino in Cecione è moderno e privilegia vini maturi ed intensi, con l’apporto del rovere in primo piano, dopo maturazioni in un mix di legni di varia misura, con prevalenza di quelli medio-piccoli. Il Chianti Classico Riserva 2019 invecchia per 12 mesi in legno grande, nuove e vecchie barrique e cemento. I suoi profumi rimandano ai frutti rossi e neri, con spezie e cenni affumicati a rifinitura. In bocca il sorso è polposo, ampio e avvolgente, dallo sviluppo tendenzialmente compatto e dal finale persistente su ritorni fruttati e speziati.

(fp)

