Tenuta del Cabreo, Toscana Igt Pinot Nero Black 2020

Panzano in Chianti, bosco, colline e la famiglia Folonari, ma stavolta niente Sangiovese, bensì Pinot Nero. Si, avete letto bene. Nelle zone più alte del vigneto di Tenuta della Sala negli anni Ottanta è iniziato l’esperimento di Ambrogio e Giovanni che hanno voluto “chiantizzare” la Francia. Le vigne hanno legato bene col territorio, gradendo particolarmente il fresco che, nonostante l’aumento generale delle temperature, ancora si mantiene nelle lunghe albe estive. Vinificato in inox, dopo un anno di tonneau in turnover, il Black si fa altri sei mesi in bottiglia. E dunque, il velluto e gli spilli fini del tannino del Pinot Nero si fondono con la ricca quantità di proprietà del suolo creando un unicum all’assaggio che oltre a pulire la bocca garantisce una bevuta in cui le spezie tendono alla marmellata. Con la lunga estate del 2020, calda ma equilibrata, la vibrazione del Pinot Nero raggiunge vette di freschezza tipiche di un clima pedemontano. Della Francia ha l’eleganza e la leggerezza, della Toscana, del Chianti Classico conserva l’esuberanza e l’ampiezza “minerale” dei sentori. Perché berlo? Per l’eleganza che dona il Pinot Nero e l’esuberanza che aggiunge il territorio toscano, per la sua beva vellutata e fresca e per provare qualcosa di insolito ed elegante. Una nota di menta fresca di bosco accompagnerà ogni sorso del Black che si abbina bene ad un aperitivo elegante o a una cena leggera.

(Gilberto Bertini)

Copyright © 2000/2023