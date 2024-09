Tenuta del Nicchio, Toscana Igt Rosso Lodovico 2021

Il Lodovico 2021 è in prossima uscita. Cabernet Franc con un piccolo saldo di Petit Verdot, ottenuto dal vigneto omonimo di 6 ettari situato tra Bolgheri e Bibbona nella parcella di “Bellaria”, è fermentato in prevalenza in legno e maturato per 16 mesi in barrique nuove e di secondo passaggio. I suoi profumi rimandano ai piccoli frutti rossi maturi e alle spezie, con un sottofondo di erbe aromatiche e richiami tostati. In bocca il sorso è avvolgente e intenso, dallo sviluppo articolato e dal finale lungo dai rimandi ancora fruttati dai lampi balsamici. Dopo aver “inventato” la Tenuta dell’Ornellaia a Bolgheri e aver fondato la Tenuta di Biserno a Bibbona, Lodovico Antinori ha avviato il suo nuovo progetto: la Tenuta del Nicchio, mettendo assieme la sua esperienza con le nuove generazioni. Ecco allora svilupparsi un percorso enoico che lo vede protagonista insieme alla figlia Sophia. Un’azienda, della quale sono proprietari a Bibbona padre e figlia, che possiede vigneti anche a Bolgheri. La Tenuta del Nicchio, fondata nel 2020, conta su 15 ettari di superficie vitata, dalla Bolgherese ai boschi, composti da 2 ettari di vigneto a Castagneto Carducci e altrettanti all’ombra della Torre di Donoratico, più altre parcelle in affitto dal Conte Gaddo Della Gherardesca. A seguire questa nuova scommessa il tecnico “di sempre”: Michel Rolland, vera e propria garanzia di una continuità qualitativa assai rara.

