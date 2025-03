Tenuta di Castellaro, Terre Siciliane Igt Bianco Malvasia Eúxenos 2022

Eúxenos, ospitale con gli stranieri in greco antico, è un Igt Terre Siciliane ottenuto da uve di Malvasia delle Lipari vinificate e affinate in anfora di cocciopesto. “Abbiamo rubato il nome dal sigillo delle anfore ritrovate sui fondali di Lipari in un relitto risalente al 300 a.C. e oggi custodite presso il Museo Archeologico Regionale Eoliano” commenta Barbara Manzotti, a capo dell’ospitalità della cantina. Eúxenos diventa così un ponte tra passato, presente e futuro e, allo stesso tempo, un simbolo contemporaneo di accoglienza dell’Isola e della Tenuta di Castellaro. La cantina è stata costituita nel 2005 dalla famiglia di imprenditori bergamaschi Lentsch innamoratasi prima di Lipari e poi dell’enologia: conta su 24 ettari vitati, un wine resort, il parco geotermico delle Cave di Caolino e cinque etichette per una produzione di 70.000 bottiglie all’anno. Di color giallo paglierino, Eúxenos al naso sprigiona aromi di pesca bianca, ananas candito, fichi maturi, arricchiti da note di mandorle, sentori finocchio e timo, che evocano la brezza del Mediterraneo. In bocca il vino si presenta elegante e bilanciato, con una sapidità che ricorda il mare e un finale minerale persistente. La sua complessità e il suo equilibrio lo rendono perfetto da abbinare a piatti di pesce fresco, crostacei e specialità locali, esaltando i sapori mediterranei. Un vino che ricorda il mare e accende il cuore.

(Cinzia Meoni)

