Tenuta di Nozzole, Docg Chianti Classico Gran Selezione Giovanni Folonari 2016

Ambrogio e Giovanni Folonari sono gli eredi di una dinastia e di una storia e che attraversa gran parte di quella del vino italiano, segnandone i progressivi successi interni e internazionali. Il loro sbarco in Toscana, arriva quando, nei primi anni Sessanta del secolo scorso, Nino Folonari acquista due aziende chiantigiane, situate nel Comune di Greve in Chianti: la Tenuta del Cabreo nel 1967 e la Tenuta di Nozzole nel 1971. Nel 2000 Ambrogio e Giovanni Folonari, rispettivamente figlio e nipote di Nino, fondano l’azienda Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari, continuando ad interpretare lo stile imprenditoriale della famiglia e presidiando molti dei più importanti mercati mondiali del vino. Oggi l'azienda conta su 100 ettari di vigneto per una produzione media di 1.400.000 bottiglie, ottenute in molte delle zone e delle denominazioni più importanti della Toscana, dove i Folonari hanno costituito un gruppo, che comprende realtà produttive a Montalcino (La Fuga), in Maremma (Vigne a Porrona) e a Bolgheri (Campo al Mare). La Gran Selezione Giovanni Folonari 2016 di Tenuta di Nozzole propone al naso un rigoglioso fruttato, una abbondante speziatura e una intensa balsamicità a completarne il quadro olfattivo. In bocca, è vino caldo, morbido e continuo, con potenza, corpo e struttura a smussarsi con l’acidità. Il finale è lungo e dai richiami mentolati.

