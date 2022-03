Tenuta di Nozzole, Docg Chianti Classico Nozzole 2019

Il Chianti Classico di casa Folonari, nella sua versione 2019, un’annata da mettere tra le migliori dell’ultima decade per la denominazione del Gallo Nero, possiede fragranti profumi di frutti rossi, tocchi di sottobosco e di erbe di campo, con contrappunti tostati ed affumicati. In bocca, il sorso è succoso, sapido e continuo, dal finale ben contrastato e dai ritorni affumicati. Ambrogio e Giovanni Folonari sono gli eredi di una dinastia e di una storia e che attraversa gran parte di quella del vino italiano, segnandone i progressivi successi interni e internazionali. Il loro sbarco in Toscana, arriva quando, nei primi anni Sessanta del secolo scorso, Nino Folonari acquista due aziende chiantigiane, situate nel Comune di Greve in Chianti: la Tenuta del Cabreo nel 1967 e la Tenuta di Nozzole nel 1971. Nel 2000 Ambrogio e Giovanni Folonari, rispettivamente figlio e nipote di Nino, fondano l’azienda Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari, continuando ad interpretare lo stile imprenditoriale della famiglia e presidiando molti dei più importanti mercati mondiali del vino. Oggi l'azienda conta su 100 ettari di vigneto per una produzione media di 1.400.000 bottiglie, ottenute in molte delle zone e delle denominazioni più importanti della Toscana, dove i Folonari hanno costituito un gruppo, che comprende realtà produttive a Montalcino (La Fuga), in Maremma (Vigne a Porrona) e a Bolgheri (Campo al Mare).

(fp)

Copyright © 2000/2022