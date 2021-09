Tenuta di Nozzole, Toscana Igt Rosso Il Pareto 2017

Il Pareto, Cabernet Sauvignon in purezza, ottenuto dall’omonimo vigneto situato nella Tenuta di Nozzole, è un po’ l’etichetta simbolo dell'azienda chiantigiana dei Folonari. Uscito per la prima volta nel 1987, è rosso affinato per 18 mesi in barrique, e fa parte di quella tipologia, i Super Tuscan, che tanta fortuna hanno portato ai produttori toscani. La versione 2017, che ne festeggia i quaranta anni di vita, è a dir poco monumentale. Al naso i profumi sono intensi ed avvolgenti e indugiano soprattutto su frutti neri, spezie, tabacco e vaniglia. In bocca, il vino ha struttura imponente, ricca e dal tannino serrato, accompagnato dal rovere, sempre in evidenza anche nel finale largo e voluttuoso. Ambrogio e Giovanni Folonari sono gli eredi di una storia che attraversa gran parte di quella del vino italiano. Nei primi anni Sessanta del secolo scorso, Nino Folonari acquista le aziende chiantigiane, situate a Greve in Chianti: la Tenuta del Cabreo acquisita nel 1967 e la Tenuta di Nozzole nel 1971. Nel 2000 Ambrogio e Giovanni Folonari, rispettivamente figlio e nipote di Nino, fondano l’azienda Ambrogio e Giovanni Folonari, continuando ad incarnare l’imprenditorialità della famiglia. Oggi l'azienda conta su 200 ettari di vigneto per una produzione media di 1.400.000 bottiglie, ottenute nei terroir più importanti della Toscana, da Montalcino a Bolgheri, dalla Maremma al Chianti Classico.

